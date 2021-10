Premio Megalizzi-Niedzielski, il riconoscimento europeo per giovani reporter

Aspiranti giornalisti premiati per il loro modo di raccontare l’Unione europea nel ricordo di due cronisti che hanno perso la vita nell’attentato a Strasburgo del dicembre 2018, Antonio Megalizzi e Bartek Niedzielski.

Sono la spagnola Irene Barahona Fernández e l’irlandese Jack Ryan i due vincitori della terza edizione del premio europeo Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti. “Un premio creato per onorare la memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Niedzielski, due giovani giornalisti che hanno perso la vita negli attentati di Strasburgo due anni fa. Onoriamo i loro valori e il loro impegno comune per una stampa libera“, ha scritto su Twitter la Commissaria europea per la Coesione Elisa Ferreira.

👏👏👏 to the

winners of the 2021 Megalizzi-Niedzielski prize 🏆for aspiring journalists!

🎈Elena Barahona Fernandez, Spain 🇪🇸

and

🎈Jack Ryan, Ireland 🇮🇪

A free press cannot be taken for granted.

We must water the plant of democracy to continue to benefit from its fruit! pic.twitter.com/WTvJ3jxBTI

— Elisa Ferreira (@ElisaFerreiraEC) October 12, 2021