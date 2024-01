Messi vince il The Best Fifa

La fredda notte di Londra regala una sorpresa, perché alla fine, il The Best Fifa se lo porta a casa Lionel Messi, non presente però alla cerimonia di premiazione. L’ha spuntata sulla stella del Manchester City Erling Haaland e Kykian Mbappé, lo stesso finale che poche mesi fa aveva contrassegnato il Pallone d’Oro. Nessuna sorpresa invece nell’incoronazione del miglior tecnico del 2023. Ha vinto Pep Guardiola che l’ha spuntata su Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, due italiani nella finale che la dicono lunga sul lavoro svolto. In campo femminile, la scelta della migliore è caduta su Aitana Bonmatì, stella del Barcellona, che già si era portata a casa il Pallone d’Oro. Battute, in una finale tutta spagnola, le campionesse del mondo Linda Caicedo (Real Madrid) e Jenni Hermoso (Tigres), salita alla ribalta anche per lo scandalo del bacio sul podio con l’ex presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales.

I migliori undici

Tra i migliori undici, incoronati stasera a Londra, ci sono ben sei giocatori del Manchester City. Eccoli: Courtois (Real Madrid); Walker (Manchester City), Stones (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City); Bernardo Silva (Manchester City), Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), De Bruyne (Manchester City); Haaland (Manchester City), Mbappé (Psg), Messi (Psg/Inter Miami), Vinicius Jr (Real Madrid).

Gli altri premi

Sarina Wiegman è l’allenatrice dell’anno: la ct della nazionale inglese ha avuto la meglio su Jonatan Giraldez (Barcellona), Emma Hayes (Chelsea). Queste invece le migliori undici al femmiile: Earps; Carmona, Bronze, Greenwood; Walsh, Russo, James, Toone, Bonmatí; Morgan, Kerr. Ederson del Manchester City, si è aggiudicato il trofeo di miglior portiere della stagione 2023. davanti a Thibaut Courtois (Real Madrid) e Yassine Bounou del Siviglia. Tra le donne, vittoria per Mary Earps (Manchester United) davanti a MacKenzie Arnold (West Ham) e Catalina Coll (Barcellona). Guilherme Madrugadel Botafogo, è stato invece premiato per aver segnato il gol più bello del 2023, una rovesciata da fuori area contro il Novo Horizontino nella Serie B brasiliana. Premio Fair Play al Brasile che, in segno di solidarietà contro il razzismo, ha giocato l’amichevole contro il Ghana con la maglia nera. Emozioni alla premiazione del miglior tifoso, Hugo Miguel “Toto” Iniguez dell’Atletico Colon, che ha portato il figlio appena nato allo stadio e gli ha dato il latte sulle tribune.

Guardiola: “Ho vinto grazie ai miei avversari”

In assenza di Leo Messi, il palcoscenico se l’è preso tutto Pep Guardiola, che l’anno passato ha vinto il Triplete con Il City. Emozionato quanto basta, ma soprattutto riconoscente. “Se ho vinto devo dire grazie ai miei avversari”. Primo pensiero a Luciano Spalletti: “ hai fatto un’incredibile stagione con il Napoli, vincendo lo Scudetto dopo tanti anni”. Poi sguardo verso Inzaghi: “Simone, soltanto io so quanto è stato duro giocare contro la tua Inter in finale, squadra meravigliosa. Voglio condividere questo premio naturalmente con Soriano che ha strutturato questa idea del City Football Group, con la proprietà, il mio staff, i nostri calciatori, tutti quelli che hanno costruito questo grande e incredibile viaggio, senza eccezioni per nessuno. La cosa incredibile è stata vivere con loro questa esperienza, non vincere o perdere. Sono contento che mio papà di 92 anni sia qui, poi volevo menzionare i miei bambini, mia moglie… Godetevi la serata, non potrei vivere senza di loro”.

Spalletti: “Ha fatto cose incredibili”

In zona mista anche le parole di Luciano Spalletti. “Essere qui è un privilegio, per me è come aver vinto. La vittoria è andata, e non poteva essere altrimenti, al migliore. Le sue parole mi fanno enorme piacere, ma posso dire altrettanto di lui. Ha dimostrato di essere il migliore”. Cala il sipario, appuntamento al prossimo anno