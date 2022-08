La Sala Stampa vaticana, in una nota, spiega il significato del motto e del logo scelti per il viaggio di Papa Francesco in Kazakhistan

“Messaggeri di pace e di unità” è il motto del viaggio apostolico che Papa Francesco compirà in Kazakistan dal 13 al 15 settembre. Nel logo è presente una colomba con un ramo d’ulivo. Le ali sono raffigurate da due mani giunte a voler simboleggiare quelle dei messaggeri della pace e dell’unità.

La spiegazione del logo

“Il cuore, all’interno delle ali, rappresenta l’amore, frutto della comprensione reciproca, della cooperazione e del dialogo”, spiega la Sala Stampa della Santa Sede. Il ramo d’ulivo stilizzato è raffigurato con un’immagine ornamentale tipica kazaka. Sullo sfondo uno “shanyrak” (di colore celeste), elemento della dimora tradizionale del popolo kazako, “la yurta”, e, all’interno, una croce di colore giallo.

I colori utilizzati, il celeste e giallo, sono gli stessi della bandiera del Kazakhstan; il giallo e il bianco, quelli della bandiera vaticana. Il verde del ramoscello simboleggia la speranza. Il motto del viaggio, “Messaggeri di pace e di unità” è riportato in alto in lingua kazaka, e, in basso, in lingua russa.

