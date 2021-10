L’ultima visita da cancelliera della Merkel in Italia e in Vaticano

“Ringrazio la cancelliera a nome del governo e mio personale per il ruolo determinante che ha avuto nel disegnare il futuro dell’Europa in questi anni”, così dice il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi dopo il colloquio con la cancelliera uscente Angela Merkel a Palazzo Chigi. Il capo del governo tedesco, in visita nel nostro Paese, in mattinata si era recata in Vaticano, dove ha incontrato Papa Francesco.

La visita in Vaticano

“E’ stato un grande onore e una gioia incontrare in udienza privata papa Francesco”, ha dichiarato Merkel dopo l’incontro, a porte chiuse, con il Santo Padre, durato circa 45 minuti. Il Papa ha fatto dono alla cancelliera di un quadro in bronzo raffigurante la Porta Santa della basilica vaticana e diversi volumi con le sue Encicliche, il Messaggio per la pace di quest’anno e il Documento sulla Fratellanza umana. Merkel, a sua volta, ha portato a Francesco un volume su Michelangelo, tre libri con i commenti ai Vangeli e alcuni prodotti alimentari.

“Abbiamo avuto scambi sui problemi della Chiesa, ma anche sulle sfide politiche, come quelle dell’Unione europea”, ha detto Merkel.”Abbiamo discusso della Conferenza per il clima che avrà luogo a Glasgow. Nel colloquio è stato molto importante l’Accordo di Parigi, ed è incoraggiante che anche nella Chiesa cattolica ci sia questo tema di conservazione del Creato“, ha aggiunto la cancelliera, che ha successivamente avuto un incontro con la Segreteria di Stato. Nel corso dei colloqui, riferisce il Vaticano ci si è poi soffermati su questioni di reciproco interesse in ambito internazionale e regionale, con particolare riferimento alle conseguenze dell’emergenza sanitaria e alle migrazioni.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.