Meloni: “Le risorse per gli agricoltori nel Pnrr passano a 8 miliardi”

Nel corso della sua visita alla gigafactory di Enel a Catania, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che le risorse nel Pnrr dedicate al mondo degli agricoltori passano a otto miliardi di euro.

La visita

La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, è a Catania in visita al polo 3Sun Gigafactory, la cosiddetta “fabbrica del sole” del gruppo Enel che è previsto diventi, entro il 2024, la più grande d’Europa per la produzione di pannelli fotovoltaici ad altissime prestazioni, con una capacità produttiva di 3GW all’anno e una tecnologia unica al mondo. Ad accoglierla è stato il Ceo di Enel, Flavio Cattaneo. Sono presenti anche i ministri Nello Musumeci e Raffaele Fitto, il governatore Renato Schifani, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il sindaco Enrico Trantino e il prefetto Maria Carmela Librizzi.

Cattaneo (Enel): “Impegno importante”

“L’impegno di Enel è importante e lo dimostra anche questa nuova tecnologia che c’è in questo spazio a Catania. Enel sta investendo molto sulla Sicilia, questa è l’unica fabbrica gigafactory che sta rimanendo in Europa”. Lo ha detto Flavio Cattaneo, a.d di Enel durante la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla 3Sun.

Fotovoltaico

“Dal Pnrr 90 milioni per questo progetto. Il contratto di sviluppo permetterà di realizzare il potenziamento dello stabilimento esistente e ci consentirà un nuovo stabilimento per una ulteriore linea di produzione di pannelli fotovoltaici”. Lo afferma la premier Meloni a Catania.

Italia hub energetico

“Non ha molto senso che noi mentre ci liberiamo di una dipendenza energetica dalla Russia ci consegniamo mani e piedi a catene di approvvigionamento che non controlliamo. Noi dobbiamo essere in grado di produrre una tecnologia che interessa le nostre scelte strategiche per essere padroni del nostro destino e la ragione per cui siamo convinti che l’Italia possa essere un hub per l’approvvigionamento europeo ed il Sud ha un ruolo centrale. L’Italia, anche con il Piano Mattei, può essere la porta d’ingresso per l’energia prodotta da altre nazioni da esportare in Europa”. Lo afferma la premier Meloni in diretta da Catania.

Agricoltori

“Le risorse del Pnrr dedicate al mondo degli agricoltori passano ad 8 miliardi di euro“. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in diretta da Catania.

Obiettivi Pnrr

“Ricordiamo tutti gli allarmi lanciati sulla capacità dell’Italia di essere competitiva nella spesa legata al Pnrr ma oggi, dopo un anno, abbiamo ottenuto anche il pagamento della quarta rata e presentato gli obiettivi della quinta”. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni, ricordando che l’Italia ha chiesto anche la revisione del Pnrr, parlando a Catania.

Superare il gap

La zona economia speciale rafforza il Mezzogiorno. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando a Catania. “Noi ci lamentiamo spesso che non ci sono risorse e magari ce ne fosse di più magari però spesso ci sono e vanno spese meglio. Abbiamo varato un decreto Sud che riorganizza fondi e abbiamo varato accordi di coesione e dove i fondi non vengono spesi possiamo revocare il finanziamento. Nei prossimi giorni presenteremo un accordo di sviluppo e coesione tra i più rilevanti in Italia perché delle risorse di cui disponiamo ogni singolo euro deve arrivare a terra”. Lo afferma la premier Meloni da Catania. Non voglio un Sud che viva di sussidi ma che abbia degli strumenti per combattere ad armi pari, occorre superare questo gap del Mezzogiorno con questi strumenti. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando a Catania.

