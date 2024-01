Matteo Garrone in corsa per l’Oscar

Grande soddisfazione per il regista romano: "Io Capitano" rientra nella cinquina finale per il premio di Miglior film internazionale

C’è anche “Io Capitano”, di Matteo Garrone, nella cinquina finale per il Premio Oscar al Miglior film internazionale. La nomination è stata annunciata al Samuel Goldqyn Theatre di Los Angeles, assieme a quelle relative agli altri premi. Per Garrone è un ritorno agli Academy, dopo le candidature del 2021 con “Pinocchio”. Non è mancata qualche sorpresa, a cominciare dall’assenza di Greta Gerwig e Margot Robbie, rispettivamente regista e protagonista del film “Barbie”, dalle cinquine finali.

Oscar, Garrone nella cinquina finale

Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar: “Io Capitano”, candidato ufficiale dell’Italia al Miglior film internazionale dell’edizione 2024, è stato scelto per la cinquina finale della notte delle stelle del 10 marzo. Le nomination, scelte da membri dell’Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate oggi al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid.

La cinquina dei registi

I Migliori registi candidati all’Oscar 2024 sono Justine Triet di “Anatomia di una Caduta”, Jonathan Glazer, di “The Zone of Interest”, Yorgos Lanthimos di “Povere Creature!”, Christopher Nolan per “Oppenheimer” e Martin Scorsese per “Killers of the Flower Moon”. Fuori Greta Gerwig di “Barbie” che era stata data tra i papabili. Per Scorsese è la decima candidatura.

Migliori attrici…

Annette Bening in “Nyad”, Lily Gladstone per “Killers of the Flower Moon”, Sandra Hüller per “Anatomia di Una Caduta”, Carey Mulligan di “Maestro” e Emma Stone di “Povere Creature!” sono le attrici candidate agli Oscar 2023. È rimasta fuori a sorpresa Margot Robbie di “Barbie”, il film fenomeno dell’estate.

…e Migliori attori

Bradley Cooper per “Maestro”, Colman Domingo per “Rustin”, Paul Giamatti per “Holdovers”, Cillian Murphy per “Oppenheimer” e Jeffrey Wright per “American Fiction” sono i candidati all’Oscar per il Migliore attore 2024.

Fonte: Ansa