Manovra, la Coldiretti chiede al governo di sostenere la competitività delle imprese

Coldiretti, il governo sostenga la competitività delle imprese

“Sostenere la competitività delle imprese agricole e della pesca per garantire la sovranità alimentare del Paese e ridurre la dipendenza dall’estero, promuovendo filiere produttive 100% Made in Italy e raffreddando l’inflazione che pesa sui bilanci delle famiglie”: è quanto ha chiesto il segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, all’incontro con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sulla Legge di Bilancio. Lo rende noto la Coldiretti in un comunicato. Per l’organizzazione agricola “occorre prevedere misure per il contenimento del carico fiscale delle imprese con strumenti di accesso al credito e garanzie, ma anche norme per semplificare e sbloccare le risorse già stanziate, promuovendo un potenziamento delle strutture amministrative per tagliare la burocrazia che troppo spesso paralizza gli investimenti”. Secondo la Coldiretti è “necessario intervenire sulle emergenze con sostegni adeguati” e con “scelte strutturali per far fronte agli effetti sempre più devastanti dei cambiamenti climatici”, un “Piano invasi per garantire acqua a cittadini e imprese” e “lo sviluppo dell’agricoltura 4.0 per difendere il potenziale produttivo nazionale”.

Fonte Ansa