La storia di Giulio, medico italiano in Africa

Giulio Carotenuto, medico odontoiatra di 27 anni ha lasciato la provincia di Napoli per raggiungere luoghi dove si muore o si resta sfigurati per malattie orali

Il cuore oltre l’ostacolo

Essere medico, di per sé, significa dedicarsi alla cura degli altri. Cosa scontata. Meno scontato è andare oltre la professione, gettare, come spesso si usa dire anche in maniera retorica, il “cuore oltre l’ostacolo”. Cioè fare la differenza dove il bisogno è più acuto, magari prendendo un aereo per andare in zone remote del pianeta dove la medicina, la sanità, è qualcosa di non scontato. Dove le strutture di cura sono spesso fatiscenti o inesistenti.

Carontenuto: ” Tutti hanno diritto a un accesso equo alle cure mediche”

Dove anche un piccolo intervento, può fare la differenza tra la vita e la morte. Giulio Carotenuto, medico odontoiatra, 27 anni di Torre Annunziata in provincia di Napoli, il “cuore oltre l’ostacolo” lo ha buttato, ha preso l’areo ed è andato in Africa. “Ho sentito che potevo fare una differenza reale nella vita delle persone che vivono in situazioni difficili – ci spiega – specialmente in alcune parti dell’Africa dove le risorse sanitarie sono limitate. Sono motivato dalla passione per contribuire a migliorare le condizioni di salute e benessere di coloro che ne hanno più bisogno, e credo che tutti abbiano diritto a un accesso equo alle cure mediche, indipendentemente dalla loro posizione geografica o condizione socioeconomica”.

