Juve, niente sorpasso

Alla fine ride solo l’Inter che conserva la testa della classifica e con una partita ancora da giocare. A Marassi tra Genoa e Juve finisce in parità: 1-1. Chiesa illude i bianconeri, Gudmundsson fa riemergere il Grifone.

Chiesa mette la freccia

All’intervallo è 1-0 Juve per effetto del rigore trasformato da Federico Chiesa, assegnato per un’uscita a valanga del portiere Martinez che ha travolto Vlahovic. Non male il Genoa, punito però al primo errore. Parte bene il Grifone con la prima conclusione di Malinovsky ma senza problemi per Szczesny. La Juve si scuote, ci prova subito l’ex Cambiaso che invita alla conclusione Chiesa. Fuori di poco. Il Genoa non graffia se non in azioni sporadiche. L’esatto contrario della Juve, attenta, pronta a sprigionarsi in controgioco. Così ci prova Vlahovic, fa tutto bene meno che la conclusione, alta. Prima della mezz’ora, la svolta. Erroraccio di Badelj, che innesca Vlahovic che premia l’inserimento di Chiesa, steso da Martinez. Rigore che l’ex viola trasforma. Quinto gol stagionale. Si scuote il Genoa che però non impensierisce la retroguardia juventina.

La riprende Gudmundsson

Parte forte il Genoa alla ripresa del gioco e al primo affondo piazza il colpo. Gran giocata in area del neoentrato Ekuban, che addomestica il pallone e lo serve a Gudmundsson che al volo gira in rete: 1-1 dopo appena tre minuti. Il ritmo non è altissimo, le occasioni latitano. Allegri inserisce Milik e Weah. Occasione Juve con Miretti che si addormenta sul più bello, poi tocca a Bani sprecare. Milik non impatta un centro di Cambiaso mentre le squadre a appaiono stanche dopo aver dato tutto e sprecato molto. La Juve ci prova ancora, salva Martinez sul colpo di testa a botta sicura di Bremer. Tre di recupero, dove succede nulla. La Juve non graffia e prende solo un punto e accorcia a meno uno dall’Inter attesa domani dalla Lazio. Bel punto per il Genoa che sale al 14esimo posto con 16 punti.