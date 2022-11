Istanbul, esplosione e strage in centro: “Vile attentato”

Esplosione a Istanbul, in Turchia, nella centralissima via dello shopping. Una deflagrazione avvenuta alle 16.20, ora locale. Secondo quanto riferito dalle autorità, almeno 6 persone sono rimaste uccise sul colpo, altre 53 ferite. Una strage che potrebbe vedere il bilancio aggravarsi nelle prossime ore. Secondo il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, si tratta di “un vile attentato”, anche se non è chiaro a chi ne vadano attribuite le responsabilità: “La nostra nazione deve essere sicura che i responsabili della situazione in Istiklal saranno puniti come meritano”, ha affermato Erdogan. L’esplosione è avvenuta a Istiklal Caddesi, quartiere di Taksim, nella zona europea della città sul Bosforo. Immediato l’intervento di sanitari e soccorritori. Al momento, le forze di sicurezza starebbero analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza. Il sospetto è che l’esplosione sia stata provocata da una borsa di esplosivo lasciata da un passante.

Farnesina: “In contatto con italiani a Istanbul”

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha fatto sapere che la Farnesina è al lavoro per verificare l’eventuale presenza di connazionali a Istanbul e il loro eventuale coinvolgimento nell’esplosione. “Immagini terribili da Istanbul. L’Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco – ha scritto su Twitter – e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra Unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali”.

In aggiornamento