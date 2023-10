Israele pronto a entrare a Gaza

L’esercito israeliano potrebbe presto oltrepassare la Striscia ed entrare a Gaza City via terra. Lo ha detto il comandante Yaron Finkelman, dopo le parole di preludio del ministro della Difesa Yoav Gallant: “La battaglia si sta spostando sul territorio di Hamas”. Ancora scambio di attacchi con il Libano.

“Presto l’ordine di ingresso a Gaza”

Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha detto ai soldati del fronte sud che l’ordine di entrare a Gaza arriverà presto. “Ora vedete Gaza da lontano, presto – ha annunciato – la vedrete dall’interno“. “L’ordine arriverà”, ha aggiunto.

“La battaglia si sta spostando sul territorio di Hamas” a Gaza, ha detto il comandante dell’esercito del sud di Israele Yaron Finkelman. “Questa guerra – ha spiegato, citato dai media – ci è stata imposta da un nemico spietato che ci ha inferto un colpo significativo. Li abbiamo fermati e bloccati. Li stiamo colpendo con colpi duri e la battaglia si sta spostando nel loro territorio. Siamo determinati a prevalere sul loro stesso territorio”. Il valico di Rafah tra Egitto e Gaza aprirà domani. Lo riferiscono i media di stato egiziani.

Gli Usa ai connazionali: “Lasciate il Libano”

L’ambasciata americana in Libano ha esortato i suoi cittadini a “preparare piani per partire il prima possibile finché sono ancora disponibili opzioni commerciali”. Lo riporta Al Arabiya sul suo sito web. In un avviso inviato via email ai cittadini, l’ambasciata ha affermato che sta monitorando la situazione nel Paese. “Raccomandiamo ai cittadini statunitensi che scelgono di non partire di preparare piani per situazioni di emergenza”, ha affermato l’ambasciata. Il 17 ottobre, il Dipartimento di Stato ha invitato i suoi cittadini a non recarsi in Libano a causa della “situazione imprevedibile della sicurezza”.

Anche il ministero degli Esteri tedesco esorta i connazionali a lasciare il Libano. “Anche i cittadini tedeschi che si trovano attualmente in Cisgiordania sono invitati a partire”, si legge sul sito del dicastero.

Sei razzi contro Israele

Sono 6 i razzi lanciati dal Libano sul nord di Israele. L’ha fatto sapere l’esercito israeliano che ora sta attaccando oltre confine. Secondo il portavoce 5 dei sei razzi sono caduti in area aperta e uno è stato intercettato. Inoltre, un missile anti tank è stato lanciato contro una postazione dell’esercito israeliano. Le sirene d’allarme suonano sia nel sud che nel nord di Israele, per segnalare i lanci di razzi provenienti da Gaza e dal Libano. Lo riferiscono i media israeliani.

Fonte: Ansa