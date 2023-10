Incidente Mestre: il cordoglio delle Istituzioni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni hanno espresso il loro cordoglio per l'incidente avvenuto a Mestre. Brugnaro ha proclamato il lutto cittadino

In seguito all’incidente a Mestre, dove un autobus è precipitato da un cavalcavia causando la morte di 21 persone, tra cui anche due bambini, il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il mondo della politica hanno espresso il loro cordoglio.

Mattarella telefona a Brugnaro

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Venezia Brugnaro per esprimergli il suo cordoglio per la gravissima tragedia di Mestre, che ha causato numerose vittime.

Il cordoglio di Giorgia Meloni

“Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Brugnaro proclama il lutto cittadino

“Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena spocalittica, non ci sono parole”. Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro su X.

Fonte Ansa