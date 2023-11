Il Milan si butta via, Lazio agli ottavi

Troppo male i rossoneri

Serviva vincere per tenere in piedi la qualificazione agli ottavi, ed invece il Milan crolla in casa contro il Borussia Dortmund che mette la freccia e si prende anche la testa del girone. Finisce 3-1 per i tedeschi. Decidono i gol di Reus, Bynoe Gittens e Adeyemi, di Chukweze il momentaneo pari rossonero. Sullo 0-0, erroraccio dal dischetto di Giroud. Sconfitta pesante per i rossoneri che adesso devono vincere a Newcastle l’ultima giornata, sperando che il Dortmund domi anche il Psg. Qualificazione legata ad un filo sottilissimo.

Un primo tempo di pure emozioni a San Siro. Milan-Borussia Dortmund vanno all’intervallo sull’1-1, ma con il Milan che ha fallito con Giroud in apertura il rigore del possibile vantaggio e tre minuti dopo va sotto per effetto del tiro dagli undici metri realizzato da Marco Reus per un fallo di Calabria su Bynoe-Gittens. Per fortuna che Samuel Chukwueze è ispirato e gioca una partita maiuscola. Il nigeriano, che già si era procurato il rigore poi fallito da Giroud, rimette in piedi il Milan con una splendida azione personale ad una manciata di minuti dalla fine, ma con il tempo necessario di divorarsi di testa la palla del possibile 2-1 rossonero. All’intervallo è 1-1 e partita apertissima, con il Milan che riparte di slancio alla ripresa del gioco. E subito grande occasione per Pulisic che ci prova in mezza rovesciata, palla deviata in angolo. Fuori Thiaw per uno stiramento, dentro Krunic. Loftus-Cheek fa tutto bene ma perde l’attimo davanti alla porta tedesca. Attimo che invece non perdono i tedeschi che che a stretto giro rimettono la testa avanti grazie ad una giocata di Sabitzer che apre per Bynoe-Gittens, innegabilmente il migliore nei suoi, al quale basta aprire il piatto per infilare Maignan sul primo palo: 2-1 Dortmund. Ci prova Giroud di testa, Kobel attento. E sul capovolgimento di fronte, la chiude il Borussia con Adeyemi che addomestica un pallone al limite, si accentra e scarica un destro che Maignan non trattiene, scivolando alle sue spalle nonostante il disperato tentativo del portiere rossonero. Male stavolta il numero uno del Milan: 3-1 e partita chiusa. Nel finale, doppio legno, prima il palo colpito da Jovic, poi Fullkrug spacca la traversa. Sei di recupero, ma non c’è più tempo: finisce 3-1 per i tedeschi. Nell’altra sfida pari al 95esimo del Paris Saint Germain che agguanta il Newcastle e continua a sperare. Classifica: Dortmund 10, Psg 7, Newcastle e Milan 5. Ultima giornata con Dortmund-Psg e Newcastle-Milan. Serve l’impresa, sperando che basti.

Immobile entra e regala gli ottavi alla Lazio

Una sfida complicatissima, risolta dall’uomo che maggiormente incarna la lazialità, Ciro Immobile che insieme a Pedro era stato sacrificato per fare posto a Castellanos e Felipe Anderson. L’ingresso in campo dopo un’ora di gioco e la partita che cambia proprio nel finale, in tre minuti dall’82 all’85, con la doppietta del capitano che cambia la storia di questo girone. Un match sotto il segno dell’equilibrio, poi, nel finale, la svolta, il doppio cambio, fuori Felipe e Castellanos, dentro Ciro e Pedro. E la Lazio vola, con la doppietta del suo capitano, in tre minuti, tra il minuto 82 e 85: prima segna il solito gol da opportunista su tiro deviato di Isaksen, poi firma il raddoppio con una stupenda giocata in area di rigore. Nel recupero revocato un rigore agli ospiti. Lazio agli ottavi per effetto della vittoria dell’Atletico (3-1) a Rotterdam contro il Feyenoord che scivola in Europa League, mentre il primato se lo giocano spagnoli, primi a +1, e biancocelesti all’ultima giornata a Madrid.