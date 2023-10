Hamas minaccia, Israele risponde: salgono i morti

Il numero delle vittime israeliane sale a 900, quasi 700 quelle palestinesi a seguito dei raid di rappresaglia. Intanto Hamas lancia un ultimatum: “Uccideremo un ostaggio per ogni bombardamento su edifici civili”. Netanyahu: “Abbiamo appena cominciato a colpire”.

Il bilancio si aggrava

Il nuovo bilancio dei morti israeliani continua a salire ed è arrivato 900. Sono 2.500 i feriti, moltissimi gravi. Ci sarebbero poi 750 dispersi e almeno 100 ostaggi nelle mani di Hamas. Tra loro americani e tedeschi. Sarebbero 260 i morti al rave dei giovani pacifisti nel deserto.

È salito a 687 il bilancio delle vittime palestinesi dopo i raid israeliani. Lo rende noto il ministero della Sanità di Gaza, scrive il Guardian. I feriti sono 3.726. “L’occupazione israeliana estende gli attacchi contro le squadre mediche, le strutture sanitarie e le ambulanze, provocando la morte di 5 operatori sanitari e il ferimento di altri 10 con ferite varie”, si legge in un comunicato del ministero pubblicato su Facebook.

Netanyahu: “Appena cominciato a colpire Hamas”

“Abbiamo solo cominciato a colpire Hamas e non ci fermeremo”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu secondo cui “è una guerra per la nostra esistenza”. Netanyahu ha poi paragonato Hamas all’Isis: “Come abbiamo sconfitto l’Isis sconfiggeremo anche Hamas”. “Ci aspettano giorni duri ma siamo determinati a vincere questa guerra per il nostro popolo”. “Faccio appello ai partiti dell’opposizione per un governo di emergenza nazionale ma senza precondizioni” ha aggiunto il premier. “Il popolo è unito, lo dev’essere anche la leadership”, ha sottolineato.

Hamas minaccia gli ostaggi

L’organizzazione rabbinica Zaka ha annunciato la scoperta di 108 corpi di israeliani nel kibbutz di Be’eri, vicino al confine orientale con la Striscia di Gaza, nel primo giorno di ricerche delle vittime. Lo scrive il quotidiano Haaretz. “Cominceremo a giustiziare pubblicamente un civile israeliano in ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso”. Lo ha annunciato Hamas citato dai media israeliani.

Fonte: Ansa