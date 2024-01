Guterres: “Rifiutare la soluzione dei due Stati è inaccettabile”

Il segretario generale delle Nazioni unite ha parlato alla cerimonia di chiusura del 19esimo vertice del Movimento dei Non allineati a Kampala, in Uganda

“Il rifiuto di accettare la soluzione dei due Stati per israeliani e palestinesi e la negazione del diritto ad uno Stato per il popolo palestinese è inaccettabile”. Lo ha affermato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres alla cerimonia di chiusura del 19esimo vertice del Movimento dei Non allineati a Kampala, in Uganda.

Diritto a uno Stato

“Ciò prolungherebbe indefinitamente il conflitto, che è diventato una grave minaccia per la pace e la sicurezza globale, esacerberebbe la polarizzazione e incoraggerebbe gli estremisti ovunque”, ha sottolineato. “Il diritto dei palestinesi a costruire un proprio Stato deve essere riconosciuto da tutti”.

La posizione di Netanyahu

“Israele deve mantenere il pieno controllo della sicurezza della Striscia per garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, e questo è in conflitto con la richiesta di sovranità palestinese“. Questa – secondo l’ufficio di Netanyahu – la posizione ribadita da Benyamin Netanyahu nella conversazione di ieri con Joe Biden. Netanyahu – ha aggiunto l’ufficio riferendosi ai resoconti sul fatto che Netanyahu non si sia opposto alla soluzione dei 2 Stati – “ha ripetuto la sua posizione coerente da anni” annunciata anche in conferenza stampa il giorno prima del colloquio con Biden.

