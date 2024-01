Si celebra oggi la Giornata della Memoria, istituita il primo novembre del 2005 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha pubblicato un video su X per ricordare la Shoah.

Giorno della Memoria: Von der Leyen e la Commissione Ue ricordano la Shoah

“Nel Giorno della Memoria dell’Olocausto, ricordiamo le vittime e pronunciamo i loro nomi ad alta voce. Oggi gli atti antisemiti sono in aumento, in modo allarmante. È nostro dovere proteggere e far prosperare la vita ebraica in Europa”. Lo scrive in un messaggio su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, pubblicando un video nel quale ogni commissario della sua squadra scrive su un foglio il nome di una vittima della Shoah legata al proprio Paese d’origine, leggendolo poi a voce alta. Nel filmato, con un cartello mostrato dal commissario Paolo Gentiloni, viene ricordato anche il piccolo Vittorio Modigliani, nato a Firenze nel 1935 e assassinato ad Auschwitz nel 1944 insieme al padre e alla madre.

Fonte Ansa