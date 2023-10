Gaza, raid su un mercato. E l’Ue blocca gli aiuti ai palestinesi

Proseguono i raid israeliani sulla Striscia di Gaza. I media hanno riferito di un bombardamento contro l’area mercato di Jabalya, nell’area nord. Secondo l’ospedale locale, i morti sarebbero 50. Nel frattempo, l’Unione europea dispone lo stop immediato ai fondi di assistenza alla popolazione palestinese.

Gaza, bombe sul mercato

Aerei israeliani hanno bombardato il mercato ortofrutticolo di Jabalya, nel nord della Striscia, in quel momento molto affollato. Lo riferiscono testimoni secondo cui sul posto ci sono decine di cadaveri. In seguito l’ospedale di Gaza ha riferito che i morti sono oltre 50. Gli abitanti del posto – secondo le stesse fonti – hanno prestato soccorso ai feriti. L’attacco ha colto di sorpresa gli avventori che oggi avevano affollato in modo particolare il mercato ortofrutticolo perché dopo due giorni di combattimenti i fornai della zona erano chiusi ed i supermercati ormai vuoti.

Le testimonianze

Testimoni oculari hanno riferito che inattesa delle ambulanze i corpi delle vittime sono stati prelevati da volontari, che hanno scavato fra le macerie in fiamme. I feriti meno gravi sono stati assistiti in abitazioni private. A rendere ancora più drammatica la situazione, secondo i testimoni, la presenza a Jabalya di 20 mila sfollati dalla vicina località di Beit Hanun, al confine con Israele, che avevano trascorso la notte all’addiaccio. Dopo l’attacco al mercato – seguito da altri attacchi della aviazione ad edifici vicini – molti abitanti hanno lasciato poi Jabalya diretti verso l’ospedale al-Shifa di Gaza City, nella convinzione che esso non sarà oggetto di bombardamenti.

L’Ue: “Stop immediato ai fondi”

L’Ue ha deciso la “sospensione immediata” dei pagamenti destinati alla popolazione palestinese in attesa del riesame dei programmi di assistenza già messi in campo per un totale di 691 milioni di euro. Lo ha annunciato il commissario Ue all’Allargamento Oliver Varhelyi. “La portata del terrore e della brutalità contro Israele e il suo popolo è un punto di svolta. Le cose non possono andare come andavano di solito”, ha sottolineato.

Fonte: Ansa