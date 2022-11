Francia agli ottavi, l’Argentina torna in sella

Mbappé fa impazzire la Francia

Emozioni, gol e spettacolo al “974“. Vince la Francia che batte la Danimarca al termine di una partita di grande intensità. Finisce 2-1 per i campioni in carica grazie alla doppietta di Mbappé che piega la resistenza danese. Sbaglia molto la Francia nel primo tempo, domina ma senza trovare il guizzo vincente. Regge il muro danese eretto da Hjulmand, che prova a contenere per provare il controgioco. Tante occasioni, la più nitida prima dell’intervallo quando Mbappé calcia in curva un rigore in movimento. Nella ripresa si scuote la Francia. Theo Hernandez va sul fondo e la mette a rimorchio per Mbappé che colpisce di prima intenzione e fredda Schmeichel: 1-0. Ma il vantaggio dura un battito di ciglia perché al primo affondo la Danimarca la riprende. Angolo di Eriksen, prolunga Andersen poi arriva alle spalle Christensen che anticipa Rabiot e la piazza: 1-1. Finale all’arma bianca. La decide anche la stella del Psg. Sinistro velenoso di Griezmann, palla che sbatte sulla coscia di Mbappé ed è 2-1. Vittoria che permette alla Francia di salire, a punteggio pieno, a quota sei, ed è matematicamente agli ottavi. Alle sue spalle (punti 3) c’è l’Australia che ha domato la Tunisia grazie al gol di Duke. Danimarca e Tunisia a 1. La seconda posizione se la giocano nello scontro diretto di mercoledì prossimo tra Australia e Danimarca.

L’Argentina si rialza: ok la Polonia

Doveva vincere e ha vinto l’Argentina di Scaloni che ha cancellato la sconfitta d’esordio, battendo un volitivo Messico. Finisce 2-0 la partita della rinascita, firmata dai gol di Leo Messi e Fernandez. A decidere la sfida (1-0) una rete di Messi nella ripresa. Partita avara di emozioni, con il Messico rintanato a difesa del pari e l’Argentina incapace di trovare il varco giusto. L’Argentina sbatte contro un muro. Il resto lo fa l’aggressività dei messicani, che spezzettano il gioco, con tanti falli. Attento Orsato. Meglio la ripresa, con l’Albiceleste che parte forte e trova il vantaggio con una rasoiata da fuori di Leo Messi che firma il vantaggio con una rasoiata da fuori che non ha lasciato scampo al portiere messicano e fa esplodere tutta la sua gioia. Poi il raddoppio di Enzo Fernandez al tramonto del match con un destro a giro da fuori che esalta l’Albiceleste e la rimette in corsa. Vince comodamente la Polonia che liquida 2-0 l’Arabia Saudita e si piazza al comando del gruppo, equilibratissimo. Decidono i gol di Zielinski e Lewandowski, che segna il suo primo gol in un campionato del mondo e si commuove. Qualificazione affidata all’ultima giornata, quando si giocheranno Argentina-Polonia e Arabia Saudita-Messico.

Domani Spagna-Germania

Sulla carta il gruppo E era il più intrigante, ma anche quello che non avrebbe dovuto regalare sorprese. Invece Spagna-Germania di domani è già partita da dentro o fuori per la Germania che dopo il crollo contro il Giappone deve solo vincere per tornare in corsa. Altrimenti fa le valigie e torna a casa, mentre la Spagna punta al successo per guadagnare matematicamente agli ottavi con un turno di anticipo. Si gioca alle 20 all’Al Bayt Stadium. Prima di pranzo, ore 11 italiane, tocca Giappone e Costa Rica, con i nipponici che vincendo si meriterebbero gli ottavi, mettendo pressione anche alla stessa Spagna. Nel gruppo F il Belgio cerca la qualificazione affrontando il Marocco alle 16 all’Al Thumama, mentre la Croazia insegue la prima vittoria contro il Canada (Khalifa, ore 17).