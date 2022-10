Euro 2024. Italia, poteva andare meglio

Non è andato per niente bene il sorteggio di Francoforte per le qualificazioni al prossimo europeo, quello del 2024 in Germania. Gli Azzurri di Roberto Mancini, testa di serie, sono finiti in un girone a 5 estremamente complicato. L’Italia, inserita nel gruppo C, ha pescato l’Inghilterra, che ormai è diventata un classico degli ultimi anni (con gli inglesi abbiamo vinto l’europeo a Wembley, e li abbiamo eliminati in Nations League), poi l’Ucraina che è formazione in grande crescita nonostante il fattore guerra, la Macedonia del Nord, che rievoca i fantasmi di Palermo con i macedoni che ci hanno sbarrato la strada verso la fase finale del mondiale in Qatar, ed infine Malta.

Euro 2024, gli altri gironi

Nel gruppo A invece sono state sorteggiate Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia e Cipro. Nel B, Olanda. Francia, Irlanda, Grecia e Gibilterra, nel D, Croazia, Galles, Armenia, Turchia e Lettonia. Gruppo E con Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe e Moldavia. Nel gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian ed Estonia. Gruppo G con Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria e Lituania. Nel raggruppamento H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord e San Marino. Nel gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia e Andorra, ed infine nel gruppo J: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia e Liechtenstein.

Verso l’Europeo

Si qualificano alla fase finale in Germania, ammessa come paese ospitante, le prime due di ogni gruppo, mentre le ultime tre qualificate per l’europeo, usciranno fuori dagli spareggi tra le terze di marzo 2024. Inutile dire che poteva andare meglio per l’Italia. L’Inghilterra non è avversario comodo, sebbene con noi vanti una tradizione nell’ultimo periodo negativa. Con noi hanno perso la finale di Euro 2020 in casa, nel tempio di Wembley, e sono stati sbattuti fuori anche dalla fase finale di Nations League. Avversario tosto, il peggio, insieme alla Francia, che poteva capitarci dall’urna due.

Non meno trascurabile l’Ucraina, che avrà anche problemi con il conflitto con la Russia, ma è una squadra che sta facendo bene e da quelle parti vincere non è mai facile. La Macedonia del Nord ha fatto il miracolo di buttarci fuori nel playoff per il mondiale in Qatar, ed è la dimostrazione, come ha sottolineato lo stesso Mancini, che si vince sul campo, non a parole. E la Macedonia va tenuta nella dovuta considerazione, mentre Malta, almeno sulla carta, è la più debole del gruppo. Sempre sulla carta, Italia e Inghilterra partono favorite nella corsa ai due posti per Euro 2024, ma non sarà facile.

Mancini: “Sfide tutte da giocare”

Ovviamente, si aspettava di meglio il nostro Ct Roberto Mancini, che però la prende con filosofia. “Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, ma il girone mi sembra abbordabile: le sfide che ci attendono, non sono tutte semplici ma sono tutte da giocare. Con il tecnico dell’Inghilterra, Southgate ci conosciamo bene ma se continua così a noi va abbastanza bene, non so se lui sarà d’accordo. Quanto alla Macedonia, quella di Palermo appartiene ad una di quelle partite che accadono ogni tanto, dico solo che bisogna giocarle tutte”.

Le partite di qualificazione, si giocheranno da marzo a novembre del prossimo anno. Il cammino verso Euro 2024 può iniziare.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.