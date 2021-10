Ecuador, bus precipita in un burrone: 9 vittime

Sembra essere di almeno nove morti e 15 feriti il bilancio dell’incidente che ha visto coinvolto un autobus in Ecuador, nella provincia di Chimborazo. Il mezzo sarebbe uscito di strada, ribaltandosi e finendo in un burrone.

In un nota il servizio di emergenza Ecu 911 ha riferito che la Polizia nazionale ha segnalato alle 00:36 (7:36 del mattino in italiana) “che un autobus passeggeri è precipitato in un burrone di circa 200 metri” sulla strada Panamericana Sur, “nel settore Juan de Velasco Pangor in direzione di El Tablon”, si legge nel comunicato.

La ricostruzione

In merito alla dinamica dell’incidente, in base a una prima ricostruzione le autorità hanno fatto sapere che il veicolo prima di finire nel burrone è uscito di strada e si è ribaltato. “Le agenzie di soccorso hanno riferito che, al momento, sono state curate 15 persone ferite che sono state trasferite in strutture sanitarie a Colta e Riobamba”, comunica ancora Ecu 911.

