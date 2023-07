Duemila pinguini trovati morti in Uruguay

Sono stati prelevati dei campioni sui pinguini di Magellano trovati morti in Uruguay e sono risultati negativi all’influenza aviaria

La morte è avvenuta nell’oceano Atlantico

Circa 2.000 pinguini sono stati rinvenuti morti sulle coste dell’Uruguay orientale negli ultimi 10 giorni e la causa, che non sembra essere l’influenza aviaria, rimane un mistero, hanno dichiarato le autorità. I pinguini di Magellano, per lo più giovani, sono morti nell’Oceano Atlantico e sono stati trasportati dalle correnti verso le coste uruguaiane, ha dichiarato Carmen Leizagoyen, capo del dipartimento di fauna del Ministero dell’Ambiente.

La causa non è l’aviaria

Si tratta di mortalità in acqua. Il 90% sono esemplari giovani che arrivano senza riserve di grasso e con lo stomaco vuoto”, ha detto, sottolineando che tutti i campioni prelevati sono risultati negativi all’influenza aviaria. I pinguini di Magellano nidificano nell’Argentina meridionale.

Pesca eccessiva e pesca illegale

Durante l’inverno dell’emisfero meridionale, migrano verso nord in cerca di cibo e di acque più calde, raggiungendo anche le coste dello stato brasiliano di Espirito Santo. “È normale che una certa percentuale muoia, ma non questi numeri”, ha detto Leizagoyen, ricordando che una simile moria si è verificata l’anno scorso in Brasile, per motivi non determinati. Hector Caymaris, direttore dell’area protetta di Laguna de Rocha, ha dichiarato all’AFP di aver contato più di 500 pinguini morti lungo sei miglia (10 chilometri) di costa atlantica. Gli ambientalisti attribuiscono l’aumento delle morti di pinguini di Magellano alla pesca eccessiva e alla pesca illegale.

