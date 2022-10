Due incidenti sul lavoro, una vittima nel comasco

Due incidenti sul lavoro in un giorno nel nostro Paese, in uno dei quali un operaio ha perso la vita nel comasco. L’altro, avvenuto nell’aretino, ha visto un lavoratore ferirsi a un mano.

L’infortunio alla mano

Si è tagliato parzialmente tre dita mano sinistra mentre lavorava al taglio di pezzi di pvc da riciclare in un’azienda di Pratovecchio, in provincia di Arezzo. L’infortunio sul lavoro è accaduto in una ditta specializzata in produzione di porte in alluminio. Subito soccorso l’uomo, un 40enne della zona, è stato trasportato in ospedale. Sul posto il 118 e anche i carabinieri.

La vittima

Infortunio mortale sul lavoro questo pomeriggio a Gironico, frazione di Colverde, nel Comasco. Un operaio di 40 anni, che stava lavorando in uno scavo per lavori stradali profondo circa tre metri, è rimasto sepolto a causa di un cedimento stradale. Inutili i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e del personale del 118: l’uomo è deceduto sul colpo. Carabinieri e Ats stanno effettuando gli accertamenti di competenza e la Procura ha avviato un’inchiesta.

