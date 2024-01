Momenti di panico nel comune di Monterano, vicino Roma, dove una palazzina è crollata in seguito a un’esplosione causata molto probabilmente da una fuga di gas. Al momento non ci sarebbero vittime. Dalle macerie sono state estratte vive tre persone.

Crolla palazzina vicino Roma: la situazione

Una palazzina è crollata vicino a Roma probabilmente in seguito a un’esplosione dovuta ad una fuga di gas. E’ accaduto nel comune di Canale Monterano. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Dalle prime informazioni, due persone sono state estratte dai vigili del fuoco e affidate alle cure del 118.

Chi sono i tre feriti

Sono una coppia e il figlio diciottenne le tre persone estratte vive dalla palazzina di Canale Monterano, vicino a Roma, crollata stamattina intorno alle 8. L’ultimo ad essere stato tratto in salvo dalle macerie sarebbe proprio il ragazzo. Sono stati portati in ospedale dal 118. Da chiarire le cause dell’esplosione che ha provocato il crollo. Si ipotizzerebbe una fuga di gas ma sono ancora in corso accertamenti. Nella zona è stato avvertito un forte odore di gas. Sul posto sono ancora al lavoro vigili del fuoco e carabinieri.

Fonte Ansa