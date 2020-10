I 33.417 nuovi casi giornalieri sembrano aver convinto il presidente francese, Emmanuel Macron, a varare nuovi provvedimenti per contenere l’emergenza coronavirus. Secondo i media d’Oltralpe, il capo dell’Eliseo parlerà alla Nazione mercoledì sera in diretta televisiva, per annunciare un nuovo lockdown generale a partire dalla mezzanotte di giovedì. Una chiusura generalizzata, come nei mesi più duri della pandemia, per scongiurare nuove escalation di contagi in Francia. I quali, negli ultimi giorni, sono oscillati sempre attorno i 30 mila, per un totale di 1.198.695 test positivi dall’inizio della pandemia, con 35.541 vittime a causa del Covid-19, 523 delle quali nelle ultime 24 ore.

Verso il lockdown in Francia

La decisione di indire un nuovo lockdown dovrà passare dall’esecutivo francese e verrà discussa durante il secondo Consiglio di Difesa, previsto in mattinata. Se tutto procederà secondo le previsioni, come riferisce Bfm-Tv, il presidente Macron parlerà alla Nazione attorno alle ore 20, spiegando quale misura andrà ad adottare la Francia per sopperire all’emergenza sanitaria. Un lockdown che, a ogni modo, dovrebbe essere più flessibile rispetto a quello della scorsa primavera. Anche se i dettagli verranno rivelati dal leader dell’Eliseo, dopo il Consiglio di Difesa.

Il centro ospedaliero universitario di Tolosa, ha già fatto spere che i reparti di Covid sono saturi e che altri pazienti non potranno essere accolti. Come spiegato dal ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, “bisognerà aspettarsi decisioni difficili”. Se si esclude la Russia, la Francia è il primo Paese europeo per numero di contagi, il quinto a livello mondiale. Più della Spagna, che ha già dichiarato un nuovo stato d’emergenza.

Allerta in Europa

A proposito di Europa, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), nel Vecchio continente il numero dei morti ha subito un incremento del 40% in appena una settimana. Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, aveva invitato a prestare massima attenzione. “Nel giro di poche settimane, la situazione è passata da preoccupante ad allarmante. Dobbiamo evitare una tragedia”.

