Le noci nel piatto: ecco come abbinarle alla di pasta

Vi piacciono le noci? E la pasta? Volete provare un primo piatto originale? Ecco allora la ricetta che fa per voi: le penne con le noci. Seguite la nostra ricetta per prepararle alla perfezione.

Ingredienti

320 grammi di penne rigate

100 grammi di gherigli di noce

1 cucchiaio di pinoli

50 grammi di panna da cucina

4 cucchiai di grana grattugiato

1 spicchio di aglio

olio extra vergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Prima di tutto tostate per due minuti le noci in forno. Tiratele fuori e strofinate con un panno. Questa operazione servirà per togliere alle noci quella pellicina marrone che le ricopre e che a volte potrebbe risultare amarognola.

Sbucciate l’aglio, mettete i gherigli di noce nel frullatore lasciandone da parte 5 o 6. Unite l’aglio, i pinoli e frullate fino a ridurre tutto in poltiglia. Aggiungete la panna e frullate ancora. Trasferite il composto in una ciotola e aggiungete l’olio a filo mescolando energicamente. Salate e pepate, unite il grana e mescolate di nuovo.

In una pentola portate a bollore dell’acqua, buttate le penne e fate cuocere per 10 minuti. Scolate e mettete in una ciotola capiente, condite con la salsa di noci. Decorate con i gherigli che avete lasciato da parte e portate in tavola. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.