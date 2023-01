Covid, Cina: “L’ondata sta per finire, morti dimezzate durante il Capodanno lunare”

Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc): "L'ondata di infezioni da Covid-19 in Cina sta per finire e non c'è stata una ripresa significativa dei casi durante le vacanze del Capodanno lunare"

L’ondata di infezioni da Covid-19 in Cina “sta per finire e non c’è stata una ripresa significativa dei casi durante le vacanze del Capodanno lunare”. Inoltre, “non è rilevata alcuna nuova variante dopo il 12 dicembre” e “anche il numero di decessi e casi gravi è in calo”.

Lo riferisce nel suo ultimo bollettino settimanale il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), in merito all’andamento della crisi emersa nel Paese dagli inizi di dicembre e dalla fine della strategia della ‘tolleranza zero’ al virus. ha riferito un funzionario del Cdc.

Covid, Cina: morti dimezzate a 6.364 nel Capodanno lunare

La Cina ha affermato di aver registrato un forte calo dei nuovi decessi correlati al Covid durante il Capodanno lunare, malgrado il picco di viaggi atteso nel periodo festivo e l’aumento delle probabilità di ulteriori infezioni in tutto il Paese.

Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha riferito in serata che 6.364 decessi negli ospedali su scala nazionale sono stati collegati al virus tra il 20 e il 26 gennaio, quasi la metà della settimana precedente: nel dettaglio, 289 sono i decessi per insufficienza respiratoria e 6.075 quelli che hanno colpito persone infettate con altre malattie sottostanti.

Fonte: Ansa