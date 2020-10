“Stanno aumentando gli asintomatici ed i paucisintomatici e questo è un elemento cui porre attenzione”. Lo riferisce il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza congiunta con il direttore generale della prevenzione del ministero, Gianni Rezza. L’obiettivo, dar conto dell’andamento generale della pandemia in Italia, nella giornata in cui la curva dei contagi risale sfiorando quota 22 mila. I dati, come spiegato dai due medici, mostrano una progressione continua nei ricoveri. Questo pone la sfida di riuscire a gestire l’epidemia garantendo assistenza agli altri bisogni di salute. Un importante appello viene rivolto ai giovani. Secondo Brusaferro, “sebbene l’età media di casi di Covid-19 si sia abbassata rispetto alla primavera scorsa” stanno aumentando i casi negli anziani. Ai più giovani arriva quindi l’invito a “essere particolarmente attenti a proteggerli”.