Covid, aumentano i nuovi casi

In leggero rialzo i nuovi casi giornalieri di positività al Covid individuati nel nostro Paese, così come i decessi, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute. Tornano inoltre a salire i casi di Covid 19 nelle carceri, secondo i nuovi dati del Ministero della Giustizia aggiornati alle 14 di oggi.

I dati

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 29.575, quando ieri erano stati 24.878, mentre i decessi passano da 93 agli attuali 146.

In un giorno sono stati effettuati 182.675 tamponi, molecolari e antigenici, rispetto ai 138.803 delle precedenti 24 ore, e il tasso di positività è sceso dal 17,9% all’odierno 16,2%.

In diminuzione di sette unità i pazienti in terapia intensiva, 409, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 10.328 (278 in più).

Tra i detenuti

Sono 1.210 i positivi su 53.723 detenuti: due sono ricoverati in ospedale, tutti gli altri sono asintomatici. Una settimana fa i casi erano 1.069. In leggera discesa invece il numero dei poliziotti penitenziari positivi: sono 1.082 su 36.939, mentre la scorsa settimana erano 1.090. Nessuno è ricoverato in ospedale. Sostanzialmente stabili i casi tra il personale amministrativo e dirigenziale: sono 110 a fronte dei 113 della scorsa settimana e nessuno è in ospedale

