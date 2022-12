Cosa ha provocato lo tsunami a Stromboli

Incredibile ma vero ma in Sicilia c’è stato uno tsunami, un’onda anomala tipica del Giappone. E’ avvenuto oggi alle 16:20 al largo dell’isola di Stromboli a causa di un terremoto sottomarino (o maremoto).

COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 2022-12-04 14:31:41(UTC) – STROMBOLI.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 15:31 (14:31 UTC), un flusso piroclasticohttps://t.co/Xl0Uk1J9Ww pic.twitter.com/dSn0bEVdkT — INGVvulcani (@INGVvulcani) December 4, 2022

Lo tsunami a Stromboli

Un maremoto si è verificato al largo dell’isola di Stromboli provocando un’onda di tsunami alta circa un metro e mezzo. Il maremoto sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco. Sull’isola sono risuonati gli allarmi ma, secondo i primi accertamenti della Protezione Civile, non si registrano danni

La Protezione Civile spiega che “intorno alle 16.20 si è registrato un distacco dalla sciara del fuoco del vulcano Stromboli che ha generato un’onda di maremoto di 1,5 metri”. “Sull’isola – continua il Dipartimento – sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Dalle verifiche effettuate, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Il Dipartimento continuerà a eseguire l’evoluzione dell’evento in costante contatto con le autorità locali e Ingv”.

Fonte: Ansa