Corpo carbonizzato trovato nelle campagne del milanese

I vigili del fuoco intervenuti ieri sera per spegnere un’auto in fiamme nelle campagne di Albairate, nel milanese, hanno scoperto un cadavere – non si sa ancora se di un uomo o di una donna – carbonizzato nell’abitacolo. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Abbiategrasso.

Il fatto

Un residente di Albairate ha chiamato i pompieri intorno alle 20.45 per che segnalava sterpaglie in fiamme in aperta campagna. Intervenuti per spegnere il rogo, i vigili del fuoco si sono ritrovati di fronte un’auto in fiamme. Completata l’opera di spegnimento della macchina, la macabra scoperta: nella vettura c’era il corpo di una persona carbonizzata. Sono subito stati allertati i carabinieri di Abbiategrasso, che sono ancora sul posto e stanno effettuando i rilievi con l’ausilio dei mezzi dei pompieri.

