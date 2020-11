Coronavirus, altri 33.979 positivi. Le vittime sono 546: superate le 45 mila

Superata la cifra dei 45 mila morti da coronavirus in Italia. Sono 45.229 in tutto dall’inizio della pandemia, con un incremento di 546 nelle ultime 24 ore. Nelle quali, il Ministero della Salute ha registrato altri 33.979 positivi su 195.275 tamponi effettuati. I positivi totali sono ora 1.178.529, compresi i nuovi 116 pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. In totale, i posti letto occupati in questi reparti sono 3.422, mentre aumentano di 649 unità i ricoverati con sintomi (32.047 in totale). Il rapporto fra positivi e test arriva al 17,4%, ovvero più di un punto percentuale rispetto a ieri. Per quanto riguarda i guariti, il numero incrementa in modo minore rispetto a sabato: 9.376 contro i 12.196 di ieri, per un totale di 420.810 dall’inizio della pandemia.

In aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.