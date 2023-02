Continua il bel tempo, nei prossimi giorni sole e freddo

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Prosegue senza sosta il dominio assoluto dell’anticiclone delle Azzorre. Giornata asciutta e in gran parte soleggiata, anche con clima mite di giorno su tutte le regioni. Non mancheranno annuvolamenti intensi, specie in Toscana e Liguria e locali banchi di nebbia mattutini, soprattutto sulla Pianura Padana centro-orientale. Isolate piogge sul Salento e sulla Calabria.

Le previsioni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. DOMENICA 05 FEBBRAIO: Nord: Alta pressione prevalente per cui si potranno formare alcune nebbie sul Piemonte; altrove avremo un maggiore soleggiamento. Calo termico. Centro: Domenica, l’anticiclone garantirà un’altra giornata stabile, soltanto sulle coste adriatiche la nuvolosità sarà un po’ più presente Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti forti dai quadranti settentrionali. LUNEDI 06 FEBBRAIO: Nord: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola dalla Russia Siberiana; venti freddi nordorientali, nubi irregolari dappertutto.Centro: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola dalla Russia; venti freddi nordorientali, cielo molto nuvoloso o spesso coperto.Sud: Arriva il Burian con il nocciolo gelido di NìKola; venti freddi, intenso maltempo in Sardegna con neve a 400 metri, nubi sparse altrove. MARTEDI 07 FEBBRAIO: Nord: Pressione che tende ad aumentare in questa giornata: cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque, anche se in un contesto freddo. Centro: Pressione che tende ad aumentare lievemente; sotto la spinta di gelide correnti nordorientali il tempo risulterà stabile e soleggiato. Sud: Un vortice ciclonico raggiunge la Sicilia con maltempo e neve in collina. Ultime piogge in Sardegna e tempo più soleggiato altrove.

Le temperature minime

iLMeteo.it comunica le temperature delle ore 14 e le minime della notte registrate in alcune località italiane. Località: TH 14 T min Agrigento 15 4 Alessandria 15 4 Ancona 12 3 Aosta 11 1 Arezzo 12 -1 Ascoli Piceno 13 1 Asti 18 3 Avellino 12 -3 Bari 14 2 Belluno 19 -2 Benevento 15 0 Bergamo 15 1 Bologna 12 0 Bolzano 19 -7 Brescia 14 2 Brindisi 13 5 Cagliari 14 12 Caltanissetta 14 0 Campobasso 9 -3 Caserta 15 -1 Catania 19 6 Catanzaro 11 -1 Cesena 12 -0 Como 21 3 Cosenza 11 -1 Cremona 15 3 Crotone 17 3 Cuneo 20 1 Enna 11 -2 Ferrara 11 0 Firenze 13 2 Foggia 13 0 Frosinone 15 -2 Genova 18 8 Gorizia 10 -2 Grosseto 14 -0 Imperia 18 9 Isernia 12 -3 L’Aquila 9 -4 La Spezia 13 7 Latina 15 1 Lecce 12 2 Lecco 21 2 Livorno 12 2 Lucca 12 2 Mantova 11 1 Massa 13 7 Matera 12 -1 Messina 16 8 Milano 22 4 Modena 13 0 Monza 21 3 Napoli 16 1 Novara 21 3 Nuoro 12 4 Olbia 14 7 Oristano 12 4 Padova 10 0 Palermo 15 9 Parma 14 3 Pavia 22 4 Perugia 12 -2 Pesaro 13 1 Pescara 13 3 Piacenza 16 4 Pisa 11 3 Pistoia 11 1 Pordenone 10 -1 Potenza 8 -4 Prato 12 2 Ragusa 13 -0 Ravenna 10 1 Reggio Calabria 15 8 Reggio Emilia 13 2 Rimini 12 2 Roma 15 -2 Salerno 14 2 Sassari 12 7 Savona 18 8 Siena 11 -2 Siracusa 19 4 Taranto 15 1 Terni 14 0 Torino 18 2 Trapani 13 8 Trento 19 3 Treviso 10 0 Trieste 12 -1 Udine 10 -3 Varese 20 1 Venezia 10 2 Vercelli 20 3 Verona 10 0 Vicenza 10 1 Viterbo 12 -2.

Fonte Ansa