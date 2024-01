Cinque morti in un raid su Damasco

Quattro pasdaran, membri delle Guardia della rivoluziona iraniane, tra le cinque vittime di un raid su un edificio residenziale nel quartiere Mazzeh a Damasco, in Siria, che i media siriani attribuiscono a Israele. Secondo la ong Osservatorio siriano per i diritti umani il luogo è noto come una zona in cui risiedono i leader del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e delle fazioni palestinesi filo-iraniane.

Il raid

Un edificio residenziale a Damasco è stato colpito oggi in un attacco lanciato da Israele: lo afferma l’agenzia di stampa ufficiale siriana Sana. “Un attacco effettuato da Israele ha preso di mira un edificio residenziale nel quartiere Mazzé di Damasco”, ha scritto l’agenzia.

Le vittime

Quattro consulenti militari, membri delle Guardie rivoluzionarie, sono stati uccisi oggi in un attacco israeliano a Damasco, in Siria: lo affermano le Guardie rivoluzionarie in una dichiarazione citata dalla tv di Stato. “Il criminale regime sionista ha aggredito ancora una volta la capitale siriana e gli aerei da combattimento del regime usurpatore hanno ucciso un certo numero di forze siriane e quattro consulenti militari iraniani“, afferma il comunicato.

L’ong

L’attacco israeliano di oggi su Damasco ha ucciso cinque persone in un edificio dove si stavano riunendo “leader allineati con l’Iran”, ha dichiarato l’Osservatorio siriano per i diritti umani. “Un attacco missilistico israeliano ha preso di mira un edificio di quattro piani, uccidendo cinque persone…e distruggendo l’intero edificio dove si stavano riunendo i leader allineati all’Iran”, ha dichiarato l’osservatorio, che ha sede in Gran Bretagna e dispone di una rete di fonti all’interno della Siria. Secondo la Ong il quartiere preso di mira è noto per essere una zona di massima sicurezza in cui risiedono i leader del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e delle fazioni palestinesi filo-iraniane. Il direttore dell’Osservatorio, Rami Abdel Rahman, ha dichiarato: “Hanno sicuramente preso di mira membri di alto livello” di questi gruppi. L’area di Mazzeh ospita la sede delle Nazioni Unite, ambasciate e ristoranti.

