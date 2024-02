Cina, stretta su Taiwan: “Operazioni regolari”

Pechino stringe la morsa attorno a Taiwan. La Cina ha infatti annunciato l’intensificazione dei pattugliamenti al largo del Fujian, annunciando il tutto come “regolari operazioni” per il mantenimento della sicurezza. La mossa cinese, tuttavia, rischia concretamente di creare nuove tensioni in Estremo oriente.

Cina, pattugliamenti a Taiwan

La Cina intensificherà i pattugliamenti della Guardia costiera alle Kinmen, isole a poche miglia dal Fujian e controllate da Taiwan, con “regolari operazioni” per “mantenere l’ordine nelle acque interessate e tutelare la sicurezza dei pescatori”. Lo annuncia in una nota Gan Yu, portavoce della guardia costiera, senza fornire dettagli.

Rischio tensioni

La mossa, destinata a creare nuove tensioni tra Pechino e Taipei, è in risposta all’incidente di mercoledì vicino all’isola di Beiding (Kinmen) in cui hanno perso la vita due pescatori cinesi, ribaltatisi con la loro barca inseguita dalla guardia costiera taiwanese.

Fonte: Ansa