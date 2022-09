Cibo e salute, le raccomandazioni per una dieta corretta

L’Asean, ovvero Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare, ha recentemente aggiornato le sue raccomandazioni dietetiche, ferme al 2019, tenendo conto per la prima volta dell’impatto ambientale che ogni alimento ha sulla Terra.

L’alimentazione ideale

La prima raccomandazione a cui gli studiosi hanno dato risalto nello studio è la riduzione del consumo di carne, che deve essere mangiata per un massimo di tre volte a settimana e dovrebbe essere preferibilmente di coniglio o pollo. Il pesce invece, possibilmente quello azzurro, dovrebbe essere consumato almeno tre volte a settimana, mentre le uova quattro, soprattutto in gravidanza e allattamento, visto il loro elevato valore nutrizionale. Frutta e verdura invece, nell’ambito di una dieta equilibrata, sono consigliate nell’ordine di cinque porzioni al giorno, che possono essere combinate assumendo, ad esempio, tre porzioni di verdura e due di frutta. Oltre a ciò, in riguardo a latte e latticini, il consumo giornaliero massimo consigliato è di tre porzioni, senza aggiunta di zuccheri.

L’attività fisica

Gli esperti, inoltre, in correlazione a una dieta bilanciata, consigliano di svolgere attività fisica per un tempo che va dai 150 ai 300 minuti per quanto riguarda gli esercizi aerobici, come ad esempio una camminata o una leggera pedalata, mentre dai 75 a 150 minuti di movimento per gli esercizi fisici più vigorosi, quali la mountain bike o la corsa veloce.

