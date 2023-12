La Casa Bianca avverte: “Poche risorse per l’Ucraina”

Entro fine anno, i fondi a disposizione potrebbero finire. È l’avvertimento lanciato dalla Casa Bianca, in riferimento alle risorse stanziate per sostenere la causa di Kiev. Un avvertimento che implica la disposizione di nuovi fondi da parte del Congresso, tramite apposita approvazione di un provvedimento ad hoc. Il monito arriva nel giorno in cui il presidente bielorusso, Lukashenko, ha incontrato l’omologo cinese, Xi Jinping.

Aiuti all’Ucraina, monito della Casa Bianca

Gli Stati Uniti finiranno i fondi per aiutare l’Ucraina entro le fine dell’anno e se il Congresso non approverà nuovi aiuti il rischio è quello di mettere in ginocchio Kiev. È l’avvertimento lanciato dalla Casa Bianca in una lettera inviata ai leader del Congresso. “Senza un’azione entro la fine dell’anno finiremo le risorse per le armi e le apparecchiature all’Ucraina”, ha scritto Shalanda Young, la direttrice del budget della Casa Bianca.

Putin nel Golfo

Il presidente russo Vladimir Putin si recherà questa settimana in visita in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Lo afferma il canale Telegram russo Shot citando il consigliere presidenziale per la politica estera Yuri Ushakov. La notizia è ripresa da vari media di Mosca.

Fonte: Ansa