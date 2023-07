Carrello della spesa e alimentari: per le famiglie italiane è ancora emergenza

Carrello della spesa e alimentari: le famiglie italiane sono ancora in difficoltà. E’ quanto emerge dai dati dell’Istituto di Statistica commentati da Assoutenti.

Le famiglie italiane ancora in difficoltà

I dati dell’Istat sull’inflazione dimostrano come l’emergenza prezzi non sia affatto superata nel nostro paese. Lo afferma Assoutenti commentando i dati forniti oggi dell’Istituto di statistica. “I prezzi dei prodotti alimentari continuano a salire a ritmi vertiginosi e segnano a luglio +10,9% mentre il carrello della spesa sale del + 10,4% su base annua. – spiega il presidente Furio Truzzi – Il rallentamento del tasso generale al 6% è dovuto unicamente al ribasso dei beni energetici, mentre per i beni primari e per quelli più acquistati dalle famiglie i listini sono ancora alle stelle. Per questo accogliamo con soddisfazione l’arrivo del paniere a prezzi calmierati varato dal Governo su nostro impulso, perché sarà concretamente in grado di aiutare le famiglie con la spesa quotidiana e potrebbe determinare un effetto positivo sui listini al dettaglio. A patto, però, che ci sia una adeguata adesione da parte sia della grande distribuzione che dei produttori, sui quali il governo deve fare una efficace opera di convincimento”, conclude Truzzi.

Fonte Ansa