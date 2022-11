Camion si ribalta e colpisce un’ambulanza, due vittime

Un 28enne e un 80enne hanno perso la vita quando l’ambulanza della Croce Rossa su cui si trovavano è stata colpita dal rimorchio di un camion che si è ribaltato, coinvolgendo anche un Suv Bmw. Illeso l’autista del tir, mentre un altro addetto della Croce Rossa, ferito gravemente, è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto lungo svincolo di collegamento tra la SS76 e l’autostrada A14, chiuso temporaneamente al traffico in direzione di Roma. Gli incidenti stradali nella Marche, secondo Istat, sono aumentati.

Il fatto

Un giovane autista della Croce Rossa e il paziente trasportato sono morti quando l’ambulanza sulla quale stavano viaggiando è stata centrata in pieno dal rimorchio di un tir, che si è sbilanciato sulla sinistra e si è ribaltato. La motrice invece si è coricata su un Suv Bmw: i due mezzi stavano transitando in direzione opposta al camion. E’ successo lungo lo svincolo che collega il casello di Ancona Nord con la strada statale 76 “della Vale d’Esino” a Falconara Marittima (Ancona).

Lo scontro

Il mezzo pesante, carico di balle di paglia, era uscito dall’autostrada A14 e si stava dirigendo verso l’Interporto di Jesi. L’ambulanza invece era impegnata in un servizio secondario, non in un’emergenza: dopo avere trasportato un paziente dall’ospedale di Senigallia a quello regionale di Torrette di Ancona, lo stava di nuovo trasferendo al nosocomio di Senigallia. L’incidente è avvenuto in un punto del raccordo in pendenza dove si trova una curva stretta e forse per questo il conducente del camion, potrebbe avere perso il controllo del veicolo.

Le vittime

L’impatto è stato fatale per Simone Sartini, 28 anni, di Senigallia, dipendente della Croce Rossa, che era alla guida del mezzo. e per il paziente trasportato, un uomo di oltre 80 anni, anche lui senigalliese. Alla Cri i volontari sono sgomenti e ricordano Simone come “un ragazzo solare, molto disponibile e scrupoloso nel suo lavoro”. Profonda tristezza e vicinanza alle famiglie delle vittime da parte dei volontari e responsabili della Croce Rossa locale.

L’altro veicolo

E’ scampato all’incidente invece un altro addetto della Cri, di 59 anni: era anche lui a bordo dell’ambulanza, seduto di fianco al guidatore. E’ stato trasportato all’ospedale di Torrette in codice rosso: è ferito gravemente, ma non in pericolo di vita. Illeso l’autista del camion, un 30enne straniero residente in Italia, che pur essendo in stato di choc, è rimasto sul posto e non ha chiesto cure mediche. E miracolosamente illeso, a giudicare dalle immagini, il 60enne di Ancona che era alla guida della Bmw, rimasta danneggiata dal lato guidatore. Le operazioni per il recupero delle due vittime, rimaste intrappolate tra le lamiere, sono durante ore.

Strada chiusa

Lo svincolo di collegamento tra la SS76 e l’autostrada A14 è stato temporaneamente chiuso al traffico, in direzione Roma, per consentire i soccorsi e i rilievi sulla dinamica dell’incidente. Sul luogo il 118, i vigili del fuoco, le squadre di Anas e la polizia stradale. Tutti e tre i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati.

I dati

Secondo i dati Istat, nelle Marche gli incidenti stradali sono aumentati: nel 2021 ce ne sono stati 4.663 (+26,2% rispetto al 2020), dei quali 84 mortali (+21,7%) e complessivamente 6.227 feriti (+27,7%). Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte nelle Marche del 50,9%, più della media nazionale (-42,0%); fra il 2010 e il 2021 si registrano variazioni, rispettivamente di -22,9% e -30,1%. Nello stesso periodo l’indice di mortalità sul territorio regionale è aumentato leggermente (da 1,6 a 1,8 deceduti ogni 100 incidenti).

Fonte Ansa