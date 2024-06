Buongiorno Italia

A ripensarci bene, l’Italia ha sempre un Santo in Paradiso. Semplicemente perché con la Croazia non meritava di perdere, ma non ci fosse stato il gol di Mattia Zaccagni a pochi secondi dalla fine degli otto di recupero, l’Italia, in virtù dei risultati maturati ieri, sarebbe rimasta a soli tre punti, quindi buoni solo per fare le valige e tornare a casa con il primo volto da Dortmund.

Dopo Zaccagni

Invece Zaccagni ha riscritto la storia e ridato nuova linfa al club azzurro. L’entusiasmo c’è, il prossimo avversario è di quelli tosti, la Svizzera, ma il tabellone sorride agli azzurri, finiti nella parte di sinistra. Sabato la Svizzera, in caso di vittoria probabile Inghilterra ai quarti e, sempre in caso di vittoria, un’altra outsider in semifinale. L’esatto contrario di quanto invece attende le protagoniste dall’altra parte del tabellone, dove ci sono Francia, Germania, Spagna e Portogallo. E in finale ne arriverà una sola. Ecco il perché dell’entusiasmo azzurro, pacato certo, perché c’è da battere prima la Svizzera, ma da questa parte del tabellone, sognare è fin troppo facile.

Buongiorno: “Ci crediamo”

E’ esploso al Torino, uno dei nomi nuovi del calcio italiano e già pezzo pregiato del mercato. Alessandro Buongiorno, il classico ragazzo dalla faccia pulita, che ha raccontato quanto accaduto ieri sera nel ritiro di Iserlohn. “Ieri sera abbiamo subito fatto i complimenti a Zaccagni, dopo la partita eravamo felici e contenti per come alla fine sono andate le cose a Lipsia”. Già perché è un gol che vale il futuro, che Buongiorno tratteggia con i tratti somatici della felicità. “Dopo l’ultima partita è aumentata anche la consapevolezza di un’Italia che non molla, che riesce a segnare all’ultimo minuto in una gara difficilissima. Sappiamo che quella contro la Svizzera non sarà una partita semplice, cercheremo di fare il massimo per arrivare pronti a questa partita. A livello di consapevolezza generale sappiamo di poter dare il massimo, di poter garantire il massimo dell’impegno e della professionalità”.

Il tabellone

E poi il tabellone che fa sperare e sognare. “La nostra parte del tabellone è quella più facile, ma ogni partita non sarà facile. Speriamo di riuscire ad andare avanti, sappiamo quanto è importante per noi e per l’Italia in generale. Speriamo di farcela”.

Spalletti segreto

Il Ct si è blindato nello stadio di Hemberg dove la Nazionale è in ritiro, per provare uomini e schemi in vista della Svizzera. Spalletti dovrebbe confermare l’Italia con la difesa a tre con l’inserimento di Buongiorno al posto dello squalificato Calafiori, con Darmian e Bastoni ai suoi lati, davanti a Donnarumma. Un’altra novità è segnalata in mezzo, con il probabile inserimento di Fagioli accanto a Barella, con Di Lorenzo e Dimarco esterni, Chiesa e Pellegrini alle spalle di Retegui. Domani giorno di vigilia, con la Nazionale che effettuerà la rifinitura a Iserlohn alle ore 11 poi alle 16.35 volo su Berlino da Dortmund dove Spalletti e Donnarumma parleranno in conferenza stampa alle ore 18.45.