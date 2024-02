Bce in perdita: rosso da oltre un miliardo

Notte fonda per la Banca centrale europea (Bce), che sconta l’effetto boomerang della stretta monetaria che ha essa stessa messo in atto. Secondo le stime, Francoforte è in perdita per oltre un miliardo di euro. Il motivo principale sarebbe da ricercare nell’uso del fondo rischi finanziari. Restano invece invariati gli interessi attivi percepiti.

Bce in rosso

La stretta monetaria avviata dalla Bce manda in rosso il suo stesso bilancio che chiude con una perdita di 1,3 miliardi di euro nel 2023 (zero nel 2022) dopo l’utilizzo del fondo rischi finanziari per 6,6 miliardi di euro. Lo comunica l’istituto centrale secondo cui il rialzo dei tassi di interesse ha determinato un incremento della spesa per interessi sulle passività della Bce remunerate a tassi variabili. Gli interessi attivi percepiti dalla Bce non sono invece aumentati nella stessa misura o allo stesso ritmo, poiché le attività sono prevalentemente a lunga scadenza e tassi fissi.

Fonte: Ansa