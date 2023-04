Bakhmut, ore decisive: “Scontri senza precedenti”

Ha ripreso con forza l’offensiva dei combattenti russi a Bakhmut, incontrando però la strenua resistenza dei difensori ucraini. Secondo un portavoce del comando militare locale, sarebbero in corso gli scontri più violenti dall’inizio dell’assedio. Bombardamenti anche a Donetsk.

Scontri feroci a Bakhmut

“Combattimenti sanguinosi senza precedenti sono in corso a Bakhmut”, ha dichiarato il portavoce del comando militare dell’Ucraina orientale Sergy Cherevatyi al canale televisivo 1+1. “Nel cuore dell’area urbana della città si stanno svolgendo sanguinose battaglie senza precedenti. I nostri soldati stanno facendo di tutto in battaglie feroci per ridurre la capacità di combattimento del nemico e abbattere il suo morale. Ogni giorno, in ogni angolo della città, ci stanno riuscendo”, ha detto.

Razzi su Donetsk

Di un morto e alcuni feriti il bilancio di un bombardamento avvenuto nella notte sul centro di Donetsk, nell’Ucraina orientale, in particolare nei pressi della Cattedrale della Trasfigurazione, mentre era in corso la Veglia della Pasqua ortodossa. Lo riferisce la Tass, citando l’amministrazione del distretto Voroshilovsky della cittadina governata dalle forze filorusse.

Due adolescenti sono rimasti uccisi in un bombardamento russo notturno su Snigirevsky, nella regione di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, secondo quanto riferisce Rbc-Ukraine citando il capo militare regionale Vitaly Kim. I due ragazzi morti avevano 18 anni. Kim ha aggiunto che sono state contate dieci esplosioni: danneggiati due scuole, un ospedale e alcuni condomini. Snigirevsky era stata liberata il 10 novembre 2022.

La Tass riferisce che sono 20 i razzi lanciati nella notte sul centro di Donetsk. Il bombardamento è avvenuto domenica alle 3:25, ora di Mosca, da posizioni vicino all’insediamento di Ocheretyne.

Il bilancio provvisorio

Il capo dell’autoproclamata repubblica di Donetsk Denis Pushilin, riporta Ria Novosti, ha riferito in particolare che “la mattina di Pasqua, quando i parrocchiani stavano seguendo la funzione religiosa, il nemico ha attaccato il centro di Donetsk, nell’area della Cattedrale della Santa Trasfigurazione. Al momento si sa di un morto e sei feriti“, ha detto Pushilin, aggiungendo che un asilo ha preso fuoco a causa di un colpo di granata. Anche il mercato, i negozi vicini e una farmacia sono stati danneggiati.

Le forze russe hanno bombardato l’oblast di Zaporizhia. Lo ha comunicato il governatore della regione, Yurii Malashko. Una chiesa nell’ insediamento Komyshuvakha di Zaporizhzhia è stata danneggiata, così come gli edifici adiacenti. Inoltre è stata colpita un’area boschiva.

