Attaccata la casa di un sindaco alle porte di Parigi

Continua la rivolta in Francia. Ad Haÿ-les-Rose, nei pressi di Parigi, un’auto in corsa è stata lanciata contro l’abitazione di un sindaco: la moglie e uno dei suoi figli sono rimasti feriti. Aperta un’inchiesta per tentato omicidio.

Paura vicino Parigi

La notte scorsa un’auto in corsa è stata lanciata contro l’abitazione del sindaco di L’Haÿ-les-Rose, alle porte di Parigi, e sua moglie e uno dei suoi due figli piccoli sono rimasti feriti, ha riferito lo stesso primo cittadino, mentre l’ufficio del procuratore di Créteil ha confermato all’Afp che è stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio.

La denuncia del sindaco

Il sindaco, Vincent Jeanbrun, ha denunciato in un comunicato pubblicato su Twitter “un tentativo di omicidio di indicibile vigliaccheria“, avvenuto intorno alle 1:30 della notte, questo mentre “per tre notti” il primo cittadino si era fermato in municipio impegnato nell’emergenza dovuta ala violenza urbana.

La condanna della premier

La premier francese Elisabeth Borne ha condannato come un “fatto intollerabile”, l’attacco nella notte con un’auto contro l’abitazione del sindaco di L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). E ha promesso che “i colpevoli saranno perseguiti con la massima fermezza”. Lo riferisce

Matignon, la sede del premier, in una nota.