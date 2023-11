Attacco aereo su Kiev: “Il peggiore da inizio guerra”

Almeno 70 droni Shahed su Kiev, più di 40 distrutti dalla contraerea. L’offensiva ha provocato comunque un vasto blackout sulla capitale, con decine di edifici residenziali rimasti al buio.

Droni su Kiev

Durante la notte l’esercito russo ha lanciato un vasto attacco contro Kiev e il distretto della capitale ucraina, la contraerea ha distrutto più di 40 bersagli aerei, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare della città Mykhailo Shamanov.

“Questo è il quarto attacco con droni Shahed contro Kiev in un mese. Quello della scorsa notte è il più massiccio dall’inizio dell’invasione russa“, ha detto Shamanov. Il sindaco Vitaliy Klitschko ha scritto su Telegram che nel quartiere Dniprovskyi i rottami di un drone hanno colpito un condominio, come pure a Solomianskyi, dove si lavora per estrarre due donne da sotto le macerie.

La capitale al buio

Decine di edifici residenziali e oltre 100 strutture sono rimaste senza elettricità a Kiev dopo l’attacco di droni russi lanciato questa notte, definito il più massiccio in 21 mesi di invasione. “La mattina del 25 novembre, un attacco di droni su larga scala nella capitale ha interrotto l’elettricità a una linea aerea”, ha riferito in una nota il ministero dell’Energia. “Di conseguenza, 77 edifici residenziali e 120 strutture nella parte centrale della città hanno perso la corrente elettrica”, ha aggiunto sottolineando che “sono in corso lavori di ripristino” del servizio.

“Terrore consapevole”

“Più di 70 Shahed sono stati lanciati contro l”Ucraina nella notte del genocidio dell’Holodomor. Terrore consapevole. In questo momento particolare. La leadership russa è orgogliosa di poter uccidere”, lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il massiccio attacco russo durante la notte su Kiev e altre regioni del Paese. “I nostri soldati hanno abbattuto la maggior parte dei droni. Purtroppo non tutti”. Intanto lo stato maggiore ucraino ha reso noto che nella notte l’esercito del Cremlino ha lanciato 75 droni sull’Ucraina, le forze di difesa aerea ne hanno abbattuti 71.

Fonte: Ansa