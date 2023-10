Si apre il vertice informale del Consiglio europeo

Al via questa mattina al Palazzo dei Congressi di Granada il vertice informale organizzato dalla presidenza spagnola dell’Ue. Si tratta del secondo giorno in cui i leader europei sono riuniti in Andalusia, dopo il summit della Comunità politica europea di ieri, che ha raccolto 45 capi di Stato o di governo, tra cui Volodymyr Zelensky.

I temi

Sul tavolo della riunione di oggi i principali temi sono: autonomia strategica dell’Ue, dal punto di vista economico e della difesa, allargamento e riforme istituzionali, immigrazione, che sarà il dossier del pranzo di lavoro. Al termine della riunione è prevista una Dichiarazione di Granada sulla quale, tuttavia, pesano ancora i veti di Polonia e Ungheria sul fronte migranti. Il vertice fa seguito alla visita all’Alhambra – seguita da una cena – da parte dei leader. Ad accoglierli il re Felipe e la regina Letizia. Felipe, dopo aver visto Zelensky, ha tenuto un intervento davanti ai suoi ospiti, facendo appello “ad una pace vera” in Ucraina ed esaltando la storia di Granada, “esempio di fusione culturale” in Europa.

Von der Leyen sull’immigrazione

“L’intesa sul regolamento sulle crisi migratorie è stato un grande successo, che un pezzo importante del puzzle del pacchetto. Ma ci sono anche le azioni operative: nel breve periodo agiremo secondo i dieci punti di Lampedusa e nel medio attraverso il memorandum con la Tunisia. E’ importante investire in questi Paesi e stabilire dei corridoi legali e umanitari” della migrazione. Lo ha detto la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen entrando al vertice Ue di Granada.

Metsola

“Noi ora dobbiamo lavorare sul pacchetto legislativo in modo da essere in grado di dire ai nostri cittadini prima delle Europee che abbiamo finalizzato il Patto sui migranti. Sono prudente ma confido che l’Eurocamera ce la farà”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al doorstep di ingresso del vertice di Granada. “Dobbiamo mettere in campo una revisione credibile del nostro bilancio finanziario”, ha spiegato inoltre Metsola che, sull’allargamento ha sottolineato: “dobbiamo essere aperti ai negoziati” con gli Stati candidati.

Il bilaterale Meloni-Morawiecki

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo dei Congressi dove si tiene il vertice informale europei dei 27. La riunione, il cui inizio era previsto per le ore 9, in realtà deve ancora cominciare, visto che i leader stanno raggiungendo l’edificio in questi minuti. Meloni, prima di arrivare al vertice, ha avuto un bilaterale con il premier polacco Mateusz Morawiecki. In una diretta su facebook prima del vertice dei leader europei a Granada, il premier polacco, Mateusz Morawiecki ha riferito di aver incontrato la premier Giorgia Meloni prima di arrivare al vertice informale dei 27 al Palazzo dei Congressi. “Siamo entrambi d’accordo sul fatto che è importante soprattutto difendere le frontiere esterne, perché altrimenti ci sarà sempre una situazione in cui decine di milioni di persone, se non centinaia di milioni di persone, vorranno venire qui da molte parti del mondo, ha detto Morawiecki. “L’Europa – ha avvertito – non sarà in grado di resistere a questo, l’Europa si romperà”.

