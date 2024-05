Amaro Frosinone: i ciociari scendono in B

Giù il sipario. Chiude la serie A che avrà una appendice il 2 giugno con il recupero tra Atalanta e Fiorentina che potrà servire alla Dea per raggiungere il terzo posto e scavalcare anche la Juventus, dopo essere salita al quarto battendo il Torino, lasciando l’ultimo posto Champions al Bologna.

L’Empoli batte la Roma e si salva insieme all’Udinese che passa a Frosinone e condanna la squadra di Di Francesco.

Niente Champions per la Roma

Le parole di De Rossi suonavano come sentenza fin dalla vigilia, e così è stato, perché l’Atalanta ha travolto in casa il Torino scavalcando al quarto posto il Bologna che resta quinto, saldo in Champions, ma non permetterà alla Roma, sesta, di accedere alla Champions, possibile solo se i bergamaschi fossero finiti quinti. Adesso invece gli uomini di Gasperini rischiano di finire terzi se nel recupero batteranno la Fiorentina già matematicamente in Conference.

Sul campo 3-0 facile dell’Atalanta sul Torino che finisce al nono posto, con il Napoli che non è riuscito ad approfittarne per scavalcarlo (0-0 in casa contro il Lecce) perdendo l’opportunità di entrare in Conference qualora la Fiorentina riuscirà a vincere la finale di Atene contro l’Olympiacos. Napoli dallo scudetto a fuori dall’Europa, avendo chiuso al decimo posto. Stagione pessima per il dopo Spalletti. Ininfluenti tutte le altre partite: pari (2-2) a Verona per l’Inter Campione d’Italia. Saluto senza vittoria per il Milan (3-3) a San Siro contro la Salernitana nel giorno dell’addio di Pioli, Giroud e Kjaer, e vittorie per la Fiorentina (3-2) nell’anticipo di Cagliari che è valso il matematico ottavo posto, e del Genoa che ha battuto a Marassi il Bologna per 2-0 e della Juve (2-0 al Monza).

Scende il Frosinone

Gran bagarre per la salvezza, con Salernitana e Sassuolo già retrocesse. A fare compagnia alle due, sarà il Frosinone che si suicida perdendo in casa l’ultima con l’Udinese che timbra la salvezza, come l’Empoli che soffre ma alla fine riesce a piegare la Roma e a vedere la salvezza. Tutto negli ultimi novanta minuti, nelle sfide tra Frosinone ed Udinese, ed Empoli e Roma. Allo Stirpe un finale da incubo dopo una gara giocata su sottili fili di equilibrio. A quattordici dalla fine, i friulani mettono la freccia e vanno avanti con Davis che al volo da dentro l’area piccola, brucia Cerofolini gettando nello sconforto i ciociari. Che la vivono con il cuore in gol, con l’orecchio attaccato alle notizie provenienti dal Castellani, dove l’Empoli in pieno recupero trova con Niang il gol partita e la salvezza. Dal vantaggio di Cancellieri al pari di Aouar al tramonto della prima frazione. Poi la liberazione, il gol salvezza, l’esplosione del Castellani e il dramma sportivo dello Stirpe con la retrocessione in B della squadra di Eusebio Di Francesco.

Le sentenze

Inter Campione d’Italia

In Champions League: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna

In Europa league: Roma e Lazio

In Conference: Fiorentina

Retrocesse: Frosinone, Sassuolo e Salernitana