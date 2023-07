Accordo grano, mercati mondiali sconvolti

La Coldiretti fa sapere che il mancato accordo del grano può portare a 32,8 milioni di tonnellate di grano, mais e olio di girasole in meno nei mercati mondiali

I dati del Centro Studi Divulga

Con la mancata proroga dell’accordo verranno a mancare dai mercati mondiali ben 32,8 milioni di tonnellate di grano, mais e olio di girasole che sono partiti dai porti ucraini del Mar Nero nell’anno di attuazione dell’intesa. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti sulla base dei dati del Centro Studi Divulga in riferimento all’impatto dello stop al patto Onu tra Ucraina, Turchia e Russia, sul transito delle merci nei tre porti sul Mar Nero di Chornomorsk, Yuzhny e Odessa.

Coldiretti: “La popolazione spende almeno il 60% del proprio reddito per l’alimentazione”

“Una decisione – sottolinea Coldiretti – destinata a sconvolgere i mercati mondiali per il peso della produzione cerealicola dell’Ucraina”. “A beneficiare dell’accordo – precisa l’associazione – sono state nell’ordine la Cina (24%), la Spagna (18%), la Turchia (10%) e l’Italia (6%). Ma l’intesa è stata importante anche per fronteggiare il pericolo carestia in ben 53 Paesi dove, secondo l’Onu, la popolazione spende almeno il 60% del proprio reddito per l’alimentazione”. “Un pericolo quindi anche per la stabilità politica proprio mentre – conclude Coldiretti – si moltiplicano le tensioni sociali ed i flussi migratori, anche verso l’Italia”.

Fonte: Angesir