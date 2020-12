Natale “blindato”: stop a spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre

Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 2 dicembre 2020, alle ore 22.05, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro. E’ terminato oltre la mezzanotte.

Nel Cdm notturno non è passata la richiesta di permettere i ricongiungimenti familiari. Si vaglia la possibilità, per un solo figlio, di visitare un genitore che vive solo. Ci si potrà muovere per tornare alla propria residenza, o domicilio o semplice “abitazione” e per “situazioni di necessità”, che dovranno essere meglio dettagliate. Ma no a spostamenti tra Regioni dal 21/12 al 6/1, e tra Comuni il 25 e 26/12 e il 1° gennaio. Sì seconde case, purché nella Regione di residenza. Questa la sintesi dell’incontro notturno in Consiglio dei Ministri, in vista del nuovo Dpcm che entrerà in vigore domani.

Cdm: il comunicato finale

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.

Inoltre, si legge nel comunicato, si stabilisce che: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute); sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione; dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria.

Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio. Infine, le nuove norme stabiliscono che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.

Dpcm 4 dicembre

Prosegue – dopo il CdM notturno – il lavoro sulla bozza del Dpcm con le misure, illustrate dal premier Conte, che saranno in vigore da domani. L’impianto sarebbe in sostanza confermato rispetto a quanto illustrato ieri dal ministro Speranza in Parlamento, ma si stanno rivedendo i dettagli. Tiene la linea dura sul no a spostamenti tra Regioni nelle festività. Rientro a scuola probabile il 7 gennaio. Il testo è stato inviato ai presidenti di Regione, perché facciano le loro valutazioni, in vista del nuovo confronto con il governo, oggi, prima della firma.

