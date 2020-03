Fiorentina: “Cutrone e Pezzella positivi”. Udinese in autoisolamento

Aumentano i contagi anche tra gli atleti. Nello specifico, crescono i casi di coronavirus nella squadra di calcio della Fiorentina. Ieri è stata data la notizia della positività di Dusan Vlahovic, 20enne attaccante serbo: “ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione – si legge in una nota del club viola- la società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore”, scriveva ieri la società toscana in una nota. Oggi la società viola comunica che “in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti,con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli”. “Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”, chiude la nota della società viola.

Udinese in isolamento

La squadra di calcio dell’Udiense è in isolamento. Nell’ultimo match i friulani avevano incontrato proprio la Fiorentina e il club bianconero ha comunicato tramite una nota ufficiale la quarantena per la prima squadra. Questa la nota ufficiale della società bianconera: “Udinese Calcio comunica che, alla luce del caso di positività al Covid-19 di un calciatore della Fiorentina, i giocatori della prima squadra, resteranno in autoisolamento presso le proprie abitazioni fino al 22 marzo. Di conseguenza, per tale periodo, permarrà la sospensione di ogni attività della prima squadra”. Fiorentina e Udinese si aggiungono dunque a Inter, Juventus, Sampdoria e Verona, già fermi dopo i tamponi positivi di Rugani e Gabbiadini.