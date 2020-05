Estate 2020: boom di affitti per ville e casolari

Nei borghi toscani non è mai stato facile incrociare più di due persone, e per gli “anziani a veglia” ( come appunto si dice in Toscana) sulla porta era come una festa quando passava qualcuno. La tranquillità ed i silenzi fanno parte della Toscana, come le sue eccellenze. Uno studio dello Studio Immobiliare Marzocchi, storica agenzia immobiliare di Siena, conferma che “le mete più ricercate sono i territori che possono garantire strutture attrezzate per godersi il giusto relax, la possibilità di spostamenti sicuri per visite a luoghi d’arte, per godersi il paesaggio naturale e per garantire i movimenti rispettando il distanziamento sociale. In questi giorni abbiamo avuto numerose richieste di ville con piscina per trascorrere soggiorni di vacanza nel nostro territorio” raccontano Luisa Massari e Luca Lorenzetti i due soci addetti. “Per questo motivo, proseguono Alberto Lorenzetti e Filippo della Santina altri due soci della Marzocchi “ci siamo attrezzati per la ripartenza inaugurando una nuova bellissima sede che domina le bellezze della città di Siena e tutta la provincia, perché il bello sia fonte di ispirazione per noi e per i nostri clienti; stiamo inoltre predisponendo una strategia di promozione digitale. Siamo ottimisti il nostro splendido territorio ha tutte le caratteristiche che servono per ripartire”.

