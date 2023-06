Custodi del bello: un progetto per contrastare il degrado cittadino

“Custodi del Bello” è un progetto che coinvolgerà Matera, Bari, Bitonto, Cagliari e Caltanissetta e ha lo scopo di contrastare il degrado

Cinque le città coinvolte

Venerdì 7 luglio alle 11 a Roma, si terrà la presentazione del progetto “Custodi del Bello” che coinvolgerà le prime 5 città del Sud Italia (Matera, Bari, Bitonto, Cagliari, Caltanissetta).

“Custodi del Bello” è un progetto realizzato dal Consorzio Communitas, dalla Fondazione “Angeli del Bello” e dall’associazione “Extrapulita”, nato a Milano nel 2017 e diffuso successivamente a Firenze, Roma, Brescia e Savona.

Verranno coinvolte persone con fragilità

L’iniziativa si pone come efficace azione di contrasto al degrado delle città attraverso squadre di lavoro formate da persone in situazioni di fragilità impiegate nella cura di spazi pubblici, monumenti, manufatti e luoghi vandalizzati, con l’obiettivo del loro reinserimento nel mondo del lavoro.

Nell’occasione sarà siglato il protocollo d’intesa tra gli enti finanziatori per l’avvio del progetto nelle nuove 5 città del Sud con il sostegni Caritas Italiana o de “Fondazione Con il Sud”.

Venerdì la presentazione a Roma

All’evento intervengono il presidente di “Fondazione Con il Sud”, Stefano Consiglio, il vicepresidente del “Consorzio Communitas”, Luciano Marzi, e il direttore di Caritas italiana, don Marco Pagniello.

La conferenza stampa si svolgerà in via del Corso 267 a Roma, nella sede della “Fondazione Con il Sud”.

Fonte: Angesir